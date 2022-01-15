Кузов машины разорвало в результате ДТП в Алматы, погиб молодой водитель

Место ДТП. Фото: Sputnik / Стрингер

Поздним вечером 14 января в Алматы произошло серьезное ДТП, в результате которого скончался парень 1999 года рождения.

По данным Sputnik Казахстан, трагедия произошла в Жетысуском районе города.

Очевидцы происшествия и водители рассказали, что в момент аварии грузовик марки "МАЗ", груженый контейнером, выехал на Северное кольцо. В то же время водитель Subaru двигался в той же зоне на большой скорости.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Как пишет издание, он попытался избежать столкновения, однако не смог и на полном ходу врезался в кабину грузовика. Вместе с тем, Subaru также повредил стоявший на дороге Mercedes.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Удар оказался настолько сильным, что кузов легковушки буквально разорвало на части. В результате ДТП водитель 1999 года рождения скончался на месте.

Место ДТП в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции, дознаватели и криминалисты. Им предстоит более детально выяснить все обстоятельства трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951284-kuzov-mashiny-razorvalo-v-rezultate-dtp-v-almaty-pogib-molodoy-voditel/