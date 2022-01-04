Авто несколько раз перевернулось в Жамбылской области: погибли два человека

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Смертельное ДТП произошло на трассе в Жамбылской области. Женщина за рулем Mercedes-Benz съехала с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся несколько раз, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 2 января примерно в 15.20 часов на 223 км трассы республиканского значения "Западная Европа-Западный Китай" произошла авария с участием Mercedes-Benz под управлением 35-летней жительницы Жуалынского района.

Автоледи не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина перевернулась несколько раз.

В результате ДТП два пассажира скончались на месте происшествия.

Водитель и 4 пассажира с различными травмами доставлены в больницу Кордая.

Назначен ряд соответствующих экспертиз. Выясняются все обстоятельства смертельной аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949711-avto-neskolko-raz-perevernulos-v-zhambylskoy-oblasti-pogibli-dva-cheloveka/