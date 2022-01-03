Пьяный водитель протаранил забор департамента полиции в Атырау

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

Минувшей ночью житель Атырау сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и снес часть каменного ограждения здания департамента полиции Атырауской области, сообщает издание "Ак Жайык".

Как пишет издание, ссылаясь на сообщение полиции, пьяный мужчина за рулем Mitsubishi ISX врезался в забор департаменте полиции.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Против автолюбителя собран материал по части 3 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения".

Водителю грозит арест на 20 суток и лишение прав на управление транспортным средством на 7 лет.

Фото с места событий: azh.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949650-pyanyy-voditel-protaranil-zabor-departamenta-politsii-v-atyrau/