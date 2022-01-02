Шесть человек, включая одного ребенка, погибли в ДТП за первый день нового года в ЗКО

Место ДТП в ЗКО. Фото: instagram.com/policebqo

Только за 1 января наступившего года в ЗКО произошли три автоаварии с летальными исходами. Всего за день погибли шесть человек, один из которых - несовершеннолетний. Об этом сообщается на официальной странице Департамента полиции региона в Instagram.

Как сообщили правоохранители, остальные пострадавшие попали в больницы, при этом еще один ребенок сейчас находится в коме.

Всего полицейские дали информацию по трем смертельным ДТП.

Первый эпизод произошел в районе Свистун-горы в Уральске. В результате аварии несовершеннолетний ребенок впал в кому.

Второе ДТП случилось на 313-м километре трассы "Самара-Шымкент", там столкнулись две автомашины - Toyota Land Cruiser Prado и "ВАЗ-2112". В этой аварии скончались пять человек, остальные пострадавшие попали в больницу.

Третий эпизод имел место на объездной дороге вблизи поселка Деркул. Там столкнулись автомашины Hyundai Santa Fe и Volkswagen Polo. В результате аварии по пути в детскую больницу скончался один ребенок 2012 года рождения. Он так и не пришел в сознание.

Обстоятельства и причины всех происшествий выясняются. На местах ДТП работают сотрудники полиции. Начаты досудебные расследования по статье 345 УК РК.

"Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибших", - сказано в сообщении.

Кроме того, в связи с ухудшением погоды стражи порядка попросили автовладельцев постараться не садиться за руль и не выезжать из города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949595-shest-chelovek-sredi-kotoryh-odin-rebenok-pogibli-v-dtp-za-pervyy-den-novogo-goda-v-zko/