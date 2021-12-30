Женщина погибла в жутком ДТП с автобусом на трассе под Нур-Султаном (видео)

Фото с места ДТП: instagram.com/police_nur_sultan

Накануне, 29 декабря, на трассе Нур-Султан - Караганда произошло ДТП с участием легковушки и автобуса. В результате аварии погибла водитель легкового авто, сообщает официальный Instagram-аккаунт департамента полиции Нур-Султана.

Сообщается, что ДТП произошло примерно в 10 часов утра.

По данным полиции, 36-летняя водитель Toyota Yaris, следуя по трассе Нур-Султан - Караганда, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным автобусом Iveco Crossway.

В результате аварии водитель легковушки погибла на месте. Пассажиры автобуса не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Очевидцы аварии поделились в соцсетях кадрами с места происшествия.

Напомним, накануне в Костанае легковое авто столкнулось с пассажирском поездом. Пострадал один человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1949227-zhenschina-pogibla-v-zhutkom-dtp-s-avtobusom-na-trasse-pod-nur-sultanom-video/