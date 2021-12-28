Смертельное ДТП произошло в Павлодаре: один человек скончался, двое пострадали

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Накануне вечером в Павлодаре произошла автоавария, в результате которой погиб один человек, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Трагедия случилась 27 декабря в 19:30 на улице Химкомбинатовская.

По данным полиции, 49-летний водитель авто марки "ВАЗ-21061" пытался совершить обгон и поэтому выехал на встречную полосу движения. Во время выполнения маневра навстречу ему двигалось авто марки Daimler-Benz. В итоге машины столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия. 34-летний водитель и 31-летний пассажир Daimler-Benz с различными травмами были доставлены в больницу.

Отмечается, что обе машины поместили на штрафстоянку.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948892-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-pavlodare-odin-chelovek-skonchalsya-dvoe-popali-v-bolnitsu/