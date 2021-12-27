Пенсионерку сбили насмерть в Карагандинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

66-летняя женщина погибла под колесами авто в Карагандинской области. Водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Трагедия произошла 22 декабря текущего года вечером. В УП Абайского района поступило сообщение о смертельной аварии.

Прибывшие на место ДТП сотрудники полиции выяснили, что 50-летний мужчина за рулем автомобиля Audi совершил наезд на 66-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась до приезда скорой.

Во время опроса водителя немецкой машины полицейские обратили внимание на его неадекватное поведение. Освидетельствование установило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ведется расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения" УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948702-pensionerku-sbili-nasmert-v-karagandinskoy-oblasti/