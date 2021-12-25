Енот-полоскун сбежал с места ДТП в Мангистау (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

В Мангистауской области, не доезжая 5-8 км до села Шетпе, в ночь на 24 декабря произошла авария. С места ДТП от страха сбежал енот-полоскун. Сейчас хозяйка ищет своего питомца, передает Lada.kz.

По словам жительницы Мангистау, в салоне машины был водитель, два пассажира и енот-полоскун по кличке Стич. Во время движения на проезжую часть выбежала лошадь.

Водитель пытался увернуться, но автомобиль занесло в кювет, он трижды перевернулся. Из салона вылетели два человека и сломанная пластиковая переноска с животным. Двое человек получили закрытые переломы и множественные ушибы. У самой девушки тоже множественные ушибы.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Фото: Lada.kz

Пострадавшая в ДТП отмечает, что ее питомец от страха убежал в неизвестном направлении. Его пытались найти, но безрезультатно. Участники аварии переживают за енота.

Хозяйка просит всех, кто знает о местонахождении животного, позвонить в WhatsApp по номеру: +7 705 989 16 89. Заманить его можно фундуком или сухофруктами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948536-enot-poloskun-sbezhal-s-mesta-dtp-v-mangistau-video/