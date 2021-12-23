Ампутировали палец: пассажирка пострадала в ДТП в Алматы (фото, видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

ДТП с перевертышем произошло в Алматы накануне. Видео с кадрами аварии рассылают в Сети.

Ролик появился в паблике kris_p_almata в Instagram. На опубликованных кадрах виден кроссовер, который вылетел с развязки и перевернулся.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Как пишет Zakon.kz, инцидент произошел накануне на ВОАД. Автомобиль марки Honda CR-V, не доезжая до Талгарского тракта, по неизвестным обстоятельствам стал смещаться в сторону отбойника.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

После кроссовер вылетел с моста и несколько раз перевернулся на проезжей части, затем вновь встал на колеса.

По информации издания, пострадали водитель и пассажирка японской машины. Мужчина отказался от госпитализации, а женщина была доставлена в больницу.

Корреспонденты сообщили, что у нее выявили переломы пальцев руки, один из них пришлось ампутировать.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948205-amputirovali-palets-passazhirka-postradala-v-dtp-v-almaty-foto-video/