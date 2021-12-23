Дело о ДТП с участием полицейского на Lexus закрыли в Усть-Каменогорске

Место происшествия. Кадры из видео: очевидцы

12 ноября в Усть-Каменогорске произошло ДТП с участием автобуса и Lexus, за рулем которого был полицейский. В ДП Восточно-Казахстанской области сообщили, что уголовное дело в отношении стража порядка прекращено, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что после ДТП было возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.1 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

"Несмотря на письменные отказы потерпевших, в рамках досудебной проверки были назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы в отношении 7 пассажиров", - отметили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

В результате у всех потерпевших установлен легкий вред здоровью.

Кроме того, в отношении водителя Lexus была проведена химико-биологическая экспертиза, факта употребления алкоголя или наркотиков она не выявила.

"На сегодняшний день производство по материалу досудебного расследования в отношении водителя Lexus прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.610 КоАП РК (Нарушение водителям ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в соцсетях появилось видео с места аварии в Усть-Каменогорске, где столкнулись автобус и Lexus. Очевидцы отмечали, что за рулем последнего автомобиля находился полицейский, который, возможно, был пьян. В результате ДТП пострадали водитель автобуса и пассажиры.

В ДП региона подтвердили, что за рулем Lexus был полицейский. Предварительно, он уснул за рулем. Экспертиза заключила, что он был трезв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1948200-delo-o-dtp-s-uchastiem-politseyskogo-na-lexus-zakryli-v-ust-kamenogorske/