Смертельное ДТП в Семее: машина с людьми упала в реку с обрыва

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В Семее автомобиль с людьми сорвался в реку Иртыш с обрыва, в результате чего погиб один человек. ДТП произошло 21 декабря. Стражи порядка проводят расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Находившийся в Toyota мужчина успел выбраться из салона, а женщина - нет. Ее тело извлекли спасатели.

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту 21 декабря Центральным отделом полиции УП Семея начато досудебное расследование.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебная экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947932-smertelnoe-dtp-v-semee-mashina-s-lyudmi-upala-v-reku-s-obryva/