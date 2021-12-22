ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Актау (видео)

Кадр из видео с места событий: Lada.kz

В Актау пассажирский автобус попал в ДТП. В отношении водителя общественного транспорта составили административный протокол.

Авария произошла утром 21 декабря в 30 микрорайоне города, пишет "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как отметили в полиции, водитель автобуса при перестроении совершил столкновение с автомобилем марки Infiniti. В ДТП никто не пострадал. Стражи порядка составили административный проток в отношении водителя автобуса по статье 610 КоАП РК.

В Сети появились кадры с места аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947837-dtp-s-uchastiem-passazhirskogo-avtobusa-proizoshlo-v-aktau-video/