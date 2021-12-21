Пострадавшего в аварии водителя пришлось извлекать с помощью специнструментов в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

Жуткое ДТП произошло в Алматы. Пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженной машины с помощью специнструментов.

Авария произошла на восточной объездной автодороге ниже улицы Халиуллина в Алматы, пишет Sputnik Казахстан. Очевидцы рассказали корреспондентам, что автомобиль BMW двигался по восточной объездной автодороге в северном направлении.

Ниже улицы Халиуллина по невыясненным причинам водитель не справился с рулевым управлением. В результате немецкую легковушку выкинуло с дороги, она врезалась в припаркованный автомобиль марки Subaru.

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

После BMW оказался на бордюре, снес дерево, затем машину обратно откинуло на дорогу. Дерево же упало на еще один автомобиль марки Subaru, который был припаркован поблизости.

Издание пишет, что в результате аварии пострадал водитель немецкой машины. Подчеркивается, что его пришлось извлекать из авто силами сотрудников службы спасения. Они воспользовались гидравлическими инструментами, чтобы достать пострадавшего из BMW.

Сообщается, что в крайне тяжелом состоянии водитель поступил в больницу, врачи борются за его жизнь.

Фото с места ДТП: Sputnik/ Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947784-postradavshego-v-avarii-voditelya-prishlos-izvlekat-s-pomoschyu-spetsinstrumentov-v-almaty-foto/