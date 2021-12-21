Пострадавшего в аварии водителя пришлось извлекать с помощью специнструментов в Алматы (фото)

Жуткое ДТП произошло в Алматы. Пострадавшего водителя пришлось доставать из покореженной машины с помощью специнструментов.
Авария произошла на восточной объездной автодороге ниже улицы Халиуллина в Алматы, пишет Sputnik Казахстан. Очевидцы рассказали корреспондентам, что автомобиль BMW двигался по восточной объездной автодороге в северном направлении.
Ниже улицы Халиуллина по невыясненным причинам водитель не справился с рулевым управлением. В результате немецкую легковушку выкинуло с дороги, она врезалась в припаркованный автомобиль марки Subaru.
После BMW оказался на бордюре, снес дерево, затем машину обратно откинуло на дорогу. Дерево же упало на еще один автомобиль марки Subaru, который был припаркован поблизости.
Издание пишет, что в результате аварии пострадал водитель немецкой машины. Подчеркивается, что его пришлось извлекать из авто силами сотрудников службы спасения. Они воспользовались гидравлическими инструментами, чтобы достать пострадавшего из BMW.
Сообщается, что в крайне тяжелом состоянии водитель поступил в больницу, врачи борются за его жизнь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947784-postradavshego-v-avarii-voditelya-prishlos-izvlekat-s-pomoschyu-spetsinstrumentov-v-almaty-foto/