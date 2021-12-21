Два авто столкнулись на перекрестке в Алматы: есть пострадавший (фото)

Фото с места ДТП: zakon.kz

ДТП случилось на перекрестке улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева в Алматы - столкнулись два легковых авто. Одного из водителей госпитализировали, передает Zakon.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на слова очевидцев, авто Toyota Camry двигалось по проспекту Назарбаева в северном направлении, в это же время в западном направлении ехал автомобиль Hyundai Avante.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Очевидцы аварии рассказали, что водитель Toyota решил пересечь перекресток на мигающий сигнал светофора, но не успел - Hyundai, на пути которого уже загорелся разрешающий сигнал, начал движение. В итоге на перекрестке машины столкнулись.

От удара оба авто прокрутились, Hyundai ударился о бордюр.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Водителя Hyundai госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники компетентных служб, которые установят причины и обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1947625-dva-avto-stolknulis-na-perekrestke-v-almaty-est-postradavshiy-foto/