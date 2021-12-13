Совершившего в пьяном виде смертельное ДТП полицейского арестовали в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следственный суд санкционировал арест совершившего смертельное ДТП полицейского в Западно-Казахстанской области. Информацию об этом подтвердили в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд санкционировал арест сроком на два месяца. С первого дня задержанный помещен под стражу. Проводятся следственные действия", - сообщили в ведомстве.

В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области отметили, что пострадавшая в аварии семимесячная девочка находится в отделении травматологии областной детской больницы.

"Я лежу в больнице вместе с дочерью. Жена, которая тоже пострадала в ДТП, выписалась из медучреждения. Родители полицейского, который был за рулем, приходили после похорон моей матери. Они просили извинения и предлагали деньги. Мы требуем справедливого наказания для виновного", - отметил водитель попавшего в ДТП автомобиля Турехан Бекжанов.

Напомним, вечером 1 декабря 2021 года на 46-м километре автодороги Уральск-Таскала произошло столкновение Lada Largus и Hyundai Accent.

За рулем Hyundai сидел 40-летний заместитель начальника поселкового отдела полиции Теректинского района ЗКО. Медосвидетельствование установило, что он был в нетрезвом состоянии.

На месте происшествия погибла 51-летняя пассажирка Lada, у семимесячной девочки произошла травматическая ампутация ноги. Также пострадали водитель российской машины и его супруга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946669-sovershivshego-v-pyanom-vide-smertelnoe-dtp-politseyskogo-arestovali-v-zko/