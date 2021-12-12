Два человека погибли в аварии с участием грузовика в Атырауской области

Фото с места ДТП: ДП Атырауской области

Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового авто на автодороге Атырау-Доссор в Атырауской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Как отметили в полиции, трагедия произошла на участке дороги в микрорайоне Жулдыз. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком. Подчеркивается, что легковушка нигде не зарегистрирована, на ней были российские номера.

В результате аварии погибли два пассажира "ВАЗ".

Фото с места ДТП: ДП Атырауской области

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946549-dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-s-uchastiem-gruzovika-v-atyrauskoy-oblasti/