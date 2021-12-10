53 мигранта, желавших попасть в США, погибли в результате аварии в Мексике

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Десятки человек погибли в результате аварии с грузовиком в Мексике, передает Би-би-си.

Трагедия произошла в южном штате Мексики Чьяпасе. Погибли не менее 53 человек. Минимум 58 человек получили ранения, среди них есть дети.

Грузовик, в котором находилось более 100 человек, предположительно мигрантов из Гватемалы и Гондураса, превысил скорость. По пути в столицу штата Тустла-Гутьеррес на крутом повороте водитель потерял управление и врезался в пешеходный мост. Машина, наполненная людьми, перевернулась.

По словам главы агентства гражданской защиты штата Чьяпас Луиса Мануэля Гарсии, это одна из самых страшных аварий, которая унесла жизни стольких людей, за последнее время.

Многие мигранты из Центральной Америки, пытаясь сбежать в США из своей страны, где процветает нищета и насилие, платят деньги контрабандистам. Те перевозят их толпами в больших грузовиках, люди часами и даже сутками терпят опасное и изнурительное путешествие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946293-53-migranta-zhelavshih-popast-v-ssha-pogibli-v-rezultate-avarii-v-meksike/