Два авто опрокинулись из-за сильного ветра на трассе в Мангистауской области

Кадр из видео: Lada.kz

На трассе Шетпе - Сай-Отес из-за сильного ветра опрокинулись два авто. Инцидент произошел накануне.

В полиции региона рассказали о произошедшем ДТП, пишет "Лада". В минувшую среду в 23:10 на пульт "102" поступил вызов о том, что на трассе Шетпе - Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки "ГАЗель".

На место аварии выехали патрульные полицейские. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Владельцам машин полицейские оказали содействие, подняли авто трактором.

Стражи порядка просят водителей без особой надобности не садиться за руль.

Напомним, что накануне пыльная буря накрыла Мангистаускую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946205-dva-avto-oprokinulis-iz-za-silnogo-vetra-na-trasse-v-mangistauskoy-oblasti/