Медики пострадали в ДТП с участием "скорой" в Уральске (фото)

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Авария произошла утром 9 декабря на улице Маншук Маметовой в Уральске. Спецавтомобиль станции скорой медицинской помощи столкнулся с автомашиной Daewoo Nexia, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я ехал на вызов к тяжелому пациенту. Были включены специальные сигналы. Но легковая машина не пропустила нас на перекрестке", - отметил водитель "скорой".

В результате аварии пострадали два фельдшера.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

"В настоящий момент госпитализированы в городскую многопрофильную больницу 20-летний фельдшер и 25-летняя женщина-фельдшер. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы", - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

В ДП региона проинформировали, что 43-летний водитель скорой помощи совершил столкновение, проехав на запрещающий сигнал светофора.

"В отношении водителя скорой помощи составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК", - отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1946093-mediki-postradali-v-dtp-s-uchastiem-skoroy-v-uralske-foto/