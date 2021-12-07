Сразу три автомобиля вылетели в кювет в Караганде (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения три легковушки вылетели в кювет, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

ДТП произошло на автодороге между Майкудуком и Сортировкой.

По предварительным данным, его спровоцировала водитель Nissan, которая не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения. Там автоледи столкнулась с автомобилем Toyota.

"Водитель "КамАЗа", который двигался за Toyota, попытался притормозить и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Renault.

В результате три машины опрокинулись в кювет. Водители госпитализированы в медицинское учреждение. Транспортные средства получили механические повреждения", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Полицейские зарегистрировали факт и выясняют обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945669-srazu-tri-avtomobilya-vyleteli-v-kyuvet-v-karagande-video/