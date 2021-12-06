Появились новые подробности о возгорании фуры с фейерверками на трассе Нур-Султан - Щучинск

Место происшествия. Кадр из видео: МЧС РК

Новые подробности о возгорании грузовика с пиротехникой, из-за чего даже пришлось перекрывать трассу Нур-Султан - Щучинск, озвучили полицейские, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как выяснилось, 4 декабря в 21.45 часов в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение от 56-летнего жителя Петропавловска. Он рассказал о возгорании машины DAF. Стражи порядка выехали на место происшествия и оцепили территорию.

Оказалось, что владелец автомобиля занимается грузоперевозками. Мужчина забрал более 20 коробок на одном из рынков Алматы и должен был их доставить в Щучинск. О том, что среди прочего товара была пиротехника, водитель не знал.

Он пояснил, что по дороге заметил в зеркале задымление полуприцепа. После чего отцепил его, отогнал машину на безопасное расстояние, позвонил в полицию и пожарным.

В результате возгорания кабина DAF не пострадала, полуприцеп сгорел полностью.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, ранее сообщалось о необычном ЧП на трассе в Акмолинской области. К счастью, люди не пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945518-poyavilis-novye-podrobnosti-o-vozgoranii-fury-s-feyerverkami-na-trasse-nur-sultan-schuchinsk/