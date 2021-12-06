"Сын лег в могилу": мать сбитого Land Cruiser подростка записала видеообращение

Мать погибшего. Кадр из видео: diapazon.kz

Вечером 3 декабря на улице Пацаева в Актобе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado насмерть сбил 15-летнего школьника. Он не успел дойти до тротуара всего два шага. Мать погибшего юноши записала видеообращение, передает "Диапазон".

По словам родных погибшего, в районе аварии есть видеокамеры. Однако им сообщили, что на момент ДТП они не работали. Родственники говорят, что отец 32-летнего водителя занимает высокий пост, поэтому они боятся необъективности.

Мать школьника выступила с видеообращением к президенту страны и попросила всестороннего расследования дела.

"Я прошу всех, кто есть, матерей и родителей помочь мне, даже обращаюсь к президенту. Помогите мне, чтобы виновный в гибели сына был наказан.

Мой сын шел по пешеходу, его сбил черный внедорожник. Он был моей опорой. Направлялся в тот вечер к бабушке, хотел выгулять собаку и остаться у нее на ночь. По этой улице он всегда ходил, знал ее и переходил по пешеходному переходу. Все могут подтвердить, что он был дисциплинированным, никогда не нарушал ПДД", - рассказала женщина.

Как отметила мать подростка, сын был очень хорошим, всегда ее слушал.

"Я увидела видео с места аварии в Instagram, там были крики, шум. Тогда я не знала, что это мой сын, потом узнала по носкам и закричала. Сразу же побежала туда", - поделилась жительница Актобе.

Она пояснила, что к месту происшествия ее не допускали, никто ей ничего не объяснял.

"Я мать и я буду добиваться, чтобы тот, из-за кого "мой сын лег в могилу, получил наказание по закону, попал за решетку. Как этот человек будет спать ночью, зная, что он сбил ребенка? Я не прошу ничего лишнего, а просто, чтобы все было по справедливости", - заявила женщина.

Напомним, 3 декабря в Актобе в результате наезда Toyota Land Cruiser Prado погиб 15-летник подросток.

Как сообщили в ДП региона, юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не уступил дорогу, в результате чего насмерть сбил несовершеннолетнего. По факту проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945471-syn-leg-v-mogilu-mat-sbitogo-land-cruiser-podrostka-zapisala-videoobraschenie/