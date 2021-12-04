Водителя, по вине которого погибли пять человек, осудили в Экибастузе

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В Экибастузе вынесен приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения. В результате чего погибли пять человек, включая ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Павлодарского областного суда.

Мужчина предстал перед судом по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Установлено, что 20 декабря 2020 года водитель, двигаясь по трассе Павлодар-Кызылорда, при совершении обгона на участке дороги с ограниченной видимостью выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем.

Это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также гибель 5 человек, в том числе малолетнего ребенка.

Вина подсудимого была полностью подтверждена показаниями потерпевших и свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить ему 6 лет колонии и лишить права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет.

Потерпевшие настаивали на самом строгом наказании. В суде водитель обвинение не признал и просил его оправдать.

В итоге мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он 7 лет не сможет садиться за руль.

Вердикт не вступил в законную силу.

Напомним, 20 декабря прошлого года из-за плохой видимости на трассе Павлодар-Кызылорда столкнулись три авто - Subaru Outback, Lada Granta и Тоyоtа Cаmry. В результате погибли водитель, три пассажира и маленький ребенок. Все они ехали в Lada Granta.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945287-voditelya-po-vine-kotorogo-pogibli-pyat-chelovek-osudili-v-ekibastuze/