Водитель Land Cruiser насмерть сбил подростка в Актобе

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В Актобе в результате наезда Toyota Land Cruiser Prado погиб 15-летник подросток. Подробности аварии озвучили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 3 декабря около девяти часов вечера 32-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser Prado ехал по улице Пацаева в Актобе.

Напротив БСМП на нерегулируемом пешеходном переходе водитель не уступил дорогу подростку, который переходил проезжую часть. В результате сбил несовершеннолетнего 2006 года рождения.

Мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия.

"Проводятся следственные действия по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель водворен в изолятор временного содержания управления полиции Актобе", - пояснили в ДП региона.

Ранее сообщалось, что девушка за рулем BMW снесла остановку в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945279-voditel-land-cruiser-nasmert-sbil-podrostka-v-aktobe/