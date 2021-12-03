Этнический казах погиб в аварии в США

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Этнический казах Мухан Турдалиев погиб в результате аварии в Сент-Луисе. Тягач мужчины врезался в опору моста.

Дочь погибшего Наргиза Турдалиева организовала сбор денег на похороны отца. За день удалось собрать свыше 27 тыс. долларов.

По ее словам, у Мухана остались жена и трое детей. Она пишет, что мужчина тратил каждую минуту своей жизни, чтобы обеспечить свою семью.

"Мухан обладал прекрасным чувством юмора и всегда поддерживал нуждающихся. Его улыбка и голос навсегда запомнятся в сердцах и умах его родных и близких", - написала она на портале для пожертвований.

Местный новостной портал Stltoday пишет, что трагедия произошла в минувшую среду. 56-летний Мухан Турдалиев из Теннеси управлял грузовым автомобилем марки Volvo.

В какой-то момент машина вылетела с восточной стороны съезда и ударилась о столб моста. Мужчина скончался на месте. Полицейские сообщили, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945154-etnicheskiy-kazah-pogib-v-avarii-v-ssha/