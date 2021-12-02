Мог перепутать педали: массовое ДТП с участием КамАЗа произошло в Караганде (видео)

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей и КамАЗа. Обстоятельства выясняются, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Массовое столкновение легковушек и грузовика произошло на 15-й магистрали возле поворота на улицу Попова. На месте аварии образовался затор.

По словам очевидцев, спровоцировал ДТП водитель грузовой техники. Возможно, он перепутал педали газа и тормоза.

"Я сегодня была там, вовремя успела уйти влево. Мы вообще стояли на красный сигнал светофора, КамАЗ ехал не быстро, почему не смог затормозить – непонятно. Наверное, неисправность была, у него даже габариты задние не горели.

Очень страшно на самом деле, трясет до сих пор. Удивил молодой парень, водитель КамАЗа, улыбался. Непонятно, чему радовался", – написала одна из пользовательниц Сети.

"Я там был, слева ехал. КамАЗ (его водитель – прим. ред.), видимо, вместо тормоза газ нажал, перепутал педали", – написал другой подписчик.

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента.

"Факт зарегистрирован, обстоятельства выясняются. ДП Карагандинской области призывает водителей соблюдать ПДД и скоростной режим", – добавили в ведомстве.

Пострадал ли кто-нибудь в результате аварии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате массового ДТП на автодороге Караганда – Нур-Султан погибли два человека. По данному факту тоже проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945042-mog-pereputat-pedali-massovoe-dtp-s-uchastiem-kamaza-proizoshlo-v-karagande-video/