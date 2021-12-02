Появились подробности смертельного ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО

Место происшествия. Фото: uralskweek.kz

Появились подробности смертельного ДТП, которое совершил пьяный замначальника полиции в Западно-Казахстанской области. В результате лобового столкновения погибла 51-летняя женщина, еще двое пострадали, передает корреспондент NUR.KZ.

В результате аварии пострадали мать и ребенок. Сейчас малышка находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области.

Медики проинформировали, что после ДТП женщину и грудного ребенка на попутном транспорте доставили в больницу района Байтерек.

"Состояние 23-летней женщины стабильное. У пострадавшей диагностированы закрытый перелом лучевой кости предплечья, закрытый перелом костей кисти, ушибы, ссадины. Ее перевели в отделение травматологии областной многопрофильной больницы.

Ребенка из-за тяжести состояния оперировали в районной больнице. Для этого туда прибыли по линии санавиации травматолог-ортопед и реаниматолог. После операции, как только состояние стабилизировали, санавиацией в сопровождении врачей пациентку транспортировали в областную детскую больницу.

В данный момент ребенок находится в реанимации, состояние крайне тяжелое. Девочка потеряла много крови, ампутирована нижняя конечность. Объем крови восполняется. Также она получила множественные переломы второй ноги", - сообщили в управлении здравоохранения региона.

Отец ребенка прокомментировал аварию.

"Машина с нетрезвым полицейским выехала на встречную полосу. После этого он ходил, как ни в чем не бывало. В ДТП погибла моя мама, жена с ребенком получили травмы. Я готовлюсь к похоронам", - рассказал Турехан Бержанов.

Напомним, вечером 1 декабря заместитель начальника поселкового отдела полиции ОП Теректинского района за рулем Hyundai Accent допустил столкновение с Lada Largus. В результате аварии скончалась 51-летняя женщина. Еще двое пострадавших госпитализированы. В ДП региона отметили, что правоохранитель был пьян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1945003-poyavilis-podrobnosti-smertelnogo-dtp-s-uchastiem-pyanogo-politseyskogo-v-zko/