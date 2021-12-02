Смертельное ДТП в Семее: водитель Land Rover сбил двух человек и скрылся

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/mysemey

Поздним вечером 1 декабря в Семее на пешеходном переходе сбили парня и девушку, молодой человек скончался. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. В кадр попал лежавший на земле парень и полицейские.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, 1 декабря около 22.20 часов на пересечении улиц Кабанбай батыра и Гетте в Семее 29-летний водитель Land Rover допустил наезд на двух человек. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После аварии сидевший за рулем авто мужчина скрылся.

В результате ДТП 20-летний парень скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение.

Расследование проводится по двум статьям УК РК: 345 ч.3 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 347 (Оставление места ДТП).

"Принятыми мерами водитель задержан и водворен и изолятор временного содержания в Семее. Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается", - отметили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944876-smertelnoe-dtp-v-semee-voditel-land-rover-sbil-dvuh-chelovek-i-skrylsya/