Водитель сбил насмерть человека и сбежал с места ДТП в Таразе

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Полицейские Жамбылской области задержали 28-летнего водителя, которого подозревают в совершении смертельного наезда, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили в департаменте полиции региона, 23 ноября в Таразе водитель BMW сбил пешехода и скрылся с места ДТП. 18-летний парень погиб.

Мама погибшего записала видеообращение к президенту и попросила найти и наказать водителя, лишившего ее сына жизни.

Полицейские задержали подозреваемого.

Сообщается, что по факту смертельного ДТП проводится досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса - статья 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека" и статья 347 "Оставление места дорожно-транспортного происшествия".

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 28-летний подозреваемый. В настоящее время арестованный содержится в изоляторе временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944344-voditel-sbil-nasmert-cheloveka-i-sbezhal-s-mesta-dtp-v-taraze/