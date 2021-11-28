13-летний мальчик погиб в результате ДТП с участием трех авто в Алматинской области

Иллюстративное фото: ДП Туркестанской области

Близ города Есика Алматинской области произошло ДТП с участием трех автомашин. В дорожной аварии погиб 13-летний ребенок. Факт массового ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах видно разбитые при столкновении автомашины. Среди них Volkswagen Golf с буквально смятым кузовом. Отмечается, что ДТП произошло на Кульджинском тракте у села Ават.

«27 ноября поздно вечером произошло ДТП на "кульджинке" в Енбекшиказахском районе. По некоторым сведениям, в ДТП умер 13-летний мальчик, водитель якобы жив. Будьте осторожны» - указывается в посте паблика kris_p_issyk в Instagram.

В департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт ДТП. Там сообщили, что дорожная авария произошла с участием автомашин Kia Sportage, Volkswagen Golf и Toyota Ipsum.

«По предварительной версии, водитель Kia Sportage, двигаясь в западном направлении, на 40- километре автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал допустил столкновение со стоящей для разворота автомашиной Volkswagen Golf, которую далее по инерции выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Toyota Ipsum.

В ДТП пострадали 24-летний водитель Volkswagen Golf и его 13-летний пассажир, который скончался при доставлении в больницу города Есика», - сообщили в пресс-службе полицейского ведомства.

Расследование по факту ДТП проводится согласно ст.345 ч.3 УК РК. (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944297-13-letniy-malchik-pogib-v-rezultate-dtp-s-uchastiem-treh-avto-v-almatinskoy-oblasti/