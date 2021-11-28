Мужчину насмерть сбили на Кульджинском тракте близ Алматы

Иллюстративное фото: ДП Алматы

На Кульджинском тракте близ Алматы сбили насмерть 52-летнего мужчину. Очевидцы утверждают, что водитель автомашины, возможно, превысил скоростной режим. Об обстоятельствах ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показана передняя часть автомашины Kia Rio, сильно покореженная и с разбитым от удара лобовым стеклом.

«На Кульджинском тракте сбили пешехода. Ребята, поаккуратнее на дороге. Не «топите» сильно. Как вы думаете, с какой скоростью он ехал, что удар такой силы?» - задается вопросом автор видео.

В полиции региона сообщили, что наезд на пешехода произошел 27 ноября около 23.00 в Талгарском районе. На месте ДТП погиб 52-летний мужчина.

«Автомашиной Kia Rio управлял 21-летний водитель, который на 28-м километре автодороги Алматы-Кокпек-Коктал не справился с рулевым управлением и допустил наезд на пешехода. От полученных травм 52-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944294-muzhchinu-nasmert-sbili-na-kuldzhinskom-trakte-bliz-almaty/