Пассажир погиб в аварии в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Молодой человек погиб в результате ДТП в Алматы. Он находился на пассажирском сиденье, передает Zakon.kz.

Смертельная авария произошла на пересечении улиц Центральной и Аруана. Автомобиль Mercedes двигался на восток, в этот момент на перекрестке появился автомобиль марки Lada Priora, пишет издание.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Произошло столкновение. От удара российская легковушка закрутилась, ее выкинуло на обочину, где машина скатилась в кювет.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

В результате аварии погиб пассажир Lada. Водитель рассказал, что молодой человек 2001 года рождения спал в момент ДТП.

На месте трагедии работали сотрудники полиции.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944277-passazhir-pogib-v-avarii-v-almaty-foto/