"Внутри люди все упали": два автобуса столкнулись в Нур-Султане, есть пострадавшие

Два автобуса столкнулись на дороге. Кадр из видео: instagram.com/astana_sergek

В пятницу утром в Нур-Султане столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие среди пассажиров, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии опубликовал Instagram-паблик astana_sergek. Автор ролика указал, что сам является пострадавшим.

"Сейчас столкнулись 20-й автобус и еще какой-то. Внутри люди все упали, я сам ударился головой и разбил губу. Улица – Куляш Байсеитовой", – говорится в описании видео.

По информации полиции, авария произошла сегодня, 26 ноября, в 11:17.

"40-летний водитель маршрутного автобуса №20 марки Iveco, следуя по улице Байсеитовой со стороны улицы Окжетпес в сторону улицы Фахд бен Абдулл Азиза, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим маршрутным автобусом №39 аналогичной марки под управлением 50-летнего водителя", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько пассажиров – их с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Число пострадавших не уточняется.

Также в полиции добавили, что по данному факту проводится дознание.

"Департамент полиции в связи с погодными условиями предупреждает водителей быть предельно внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию", – обратились в пресс-службе ДП к астанчанам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1944162-vnutri-lyudi-vse-upali-dva-avtobusa-stolknulis-v-nur-sultane-est-postradavshie/