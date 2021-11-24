Более 100 ДТП за сутки: полиция Нур-Султана обратилась к водителям

Автомобиль вылетел в тоннель. Фото: пресс-служба ДП Нур-Султана

В Нур-Султане за прошедший день зарегистрировано 107 ДТП, а сегодня с утра – 78. В связи с этим в столичной полиции записали обращение к водителям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

За прошедшие сутки полицейские Нур-Султана зарегистрировали 107 ДТП, в результате которых пострадали 6 человек. Об одной из аварий в полиции рассказали подробнее.

"24 ноября текущего года в 00:59 21-летний водитель Hyundai H-1, следуя по улице Бараева в сторону Уалиханова, не соблюдая боковой интервал, допустил столкновение с Nissan Maxima. От удара (Hyundai H-1 – прим. ред.) совершил наезд на уличное ограждение и опрокинулся в тоннель, где столкнулся с Toyota Estima", – сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

В отношении водителя Hyundai H-1 возбудили административное производство по ч. 1 ст. 610 КРКоАП (нарушение водителями ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств), а собранные материалы направили в суд.

"Департамент полиции города Нур-Султан в связи с погодными условиями обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам", – обратились в полиции к астанчанам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943771-bolee-100-dtp-za-sutki-politsiya-nur-sultana-obratilas-k-voditelyam/