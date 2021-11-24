Камазист задавил охранника на территории ковидного госпиталя в Павлодаре

Строительство госпиталя. Фото: NUR.KZ

В октябре 2020 года, когда еще велось строительство модульного инфекционного госпиталя в Павлодаре, водитель "КамАЗа" наехал на охранника. Мужчина скончался. Виновника смертельной аварии осудили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается, что водитель "КамАЗа" работал в компании, которая занималась укладкой асфальта на территории строящегося госпиталя в Павлодаре. Мужчина доставил песок и стал сдавать задним ходом.

"В какой-то момент он заметил человека, который что-то кричал. Тогда же почувствовал, что задней частью самосвала на что-то наехал. В связи с чем остановился и начал сдавать вперед, а потом уже увидел, что переехал человека", - говорится в судебном вердикте.

Под колесами оказался охранник строящегося модульного госпиталя. Пострадавший в результате наезда скончался.

В суде в качестве потерпевшей стороны выступила дочь погибшего, которая потребовала лишить водителя грузовика свободы, пояснив, что так и не смогла простить его за смерть отца.

Приговором суда мужчину отправили в колонию на 2,5 года, лишили прав на 5 лет, а также обязали выплатить дочери погибшего 2 миллиона тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943724-kamazist-zadavil-ohrannika-na-territorii-kovidnogo-gospitalya-v-pavlodare/