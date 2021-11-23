Водитель сбил пешехода, проехав на "красный" сигнал в Нур-Султане (видео)

Иллюстративное фото: Sabine Thielemann / EyeEm / Getty Images

Вечером в столице Казахстана произошло ДТП: водитель авто марки "ВАЗ-21140" сбил пешехода, переходившего дорогу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Кудайбердиулы и Жансугурова.

По данным полиции, водитель "ВАЗ" проехал на запрещающий сигнал светофора и именно из-за этого сбил пешехода, который переходил дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 34-летнего пешехода доставили в больницу, где осмотрели, после чего отпустили домой.

По данному факту проводится дознание.

В Департаменте полиции в связи с ухудшением погоды водителей попросили быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать ПДД, установленный скоростной режим и дистанцию. Особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943594-voditel-sbil-peshehoda-proehav-na-krasnyy-signal-v-nur-sultane-video/