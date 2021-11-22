75 ДТП за сутки: полицейские обратились к жителям Нур-Султана

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За сутки в столице зарегистрировали 75 ДТП, в результате которых пострадал 1 человек. Только с сегодняшнего утра произошло 51 ДТП. В связи с этим полицейские обратились к жителям и гостям города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

В качестве примера был приведен один из случаев столкновения на дорогах столицы.

Так, по информации правоохранителей, 21 ноября около 21:20 26-летний водитель авто марки Skoda Rapid ехал по улице Мухамедханова. При перестроении в другой ряд он не уступил дорогу попутно ехавшему транспортному средству.

В результате этого произошло столкновение с автомашиной марки Mercedes-Benz 240C, за рулем которого находился 22-летний водитель. Mercedes от силы удара опрокинулся на крышу.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В отношении водителя Skoda возбудили административное производство по части 1 статьи 610 КоАП РК. Материалы по делу направили в Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана.

В связи с плохими погодными условиями Департамент полиции обратился к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования.

При этом в полиции отметили, что предельно внимательными нужно быть и пешеходам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943370-75-dtp-za-sutki-politseyskie-obratilis-k-zhitelyam-nur-sultana/