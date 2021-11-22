ДТП с участием трех авто произошло в Нур-Султане, есть пострадавшие

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20 ноября в Нур-Султане произошло массовое ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадали два человека, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 20-летний водитель авто марки Mercedes в момент аварии ехал по проспекту Момышулы в сторону улицы Жумабаева.

В определенный момент водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами марок Kia и Lada, которые ехали со встречного направления прямо.

В результате ДТП в больницу с различными травмами попали водители Kia и Mercedes.

По данному факту столичные полицейские проводят дознание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943351-dtp-s-uchastiem-treh-avto-proizoshlo-v-nur-sultane-est-postradavshie/