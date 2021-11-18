Видео с моментом тройного ДТП в Актобе появилось в Сети

Момент ДТП. Кадр из видео: polisia.kz

Полиция опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент тройного ДТП в Актобе, в результате которого сгорел один автомобиль, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Момент автоаварии с участием трех машин, в результате которого одно авто сгорело, засняли камеры видеонаблюдения ЦОУ ДП Актюбинской области.

На записи можно заметить, что на повороте авто марки Daewoo Nexia красного цвета начинает заносить. Водитель теряет управление машиной и выезжает на "встречку", где на высокой скорости сталкивается с Lada Priora и Opel Vectra.

В итоге все машины разворачивает на дороге, а Nexia загорается практически сразу после удара.

Как сообщила и.о. начальника Управления дознания ДП Эльмира Суликанова, за рулем Daewoo Nexia находилась 31-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942899-video-s-momentom-troynogo-dtp-v-aktobe-poyavilos-v-seti/