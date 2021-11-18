Авто сгорело в тройном ДТП в Актобе (видео)

Сегодня рано утром в Актобе произошло ДТП с участием трех машин, одна из них сгорела. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.
По информации ведомства, 18 ноября примерно в 06.00 утра по проспекту 312 стрелковой дивизии напротив АСЗ водитель Daewoo Nexia с российскими номерами не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения.
Здесь произошло столкновение с Lada Priora и Opel Vectra. В результате аварии Nexia загорелась. Судя по кадрам, восстановлению машина не подлежит.
С места происшествия водителя и пассажира Daewoo, а также водителя Lada Priora с различными травмами доставили в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942794-avto-sgorelo-v-troynom-dtp-v-aktobe-video/