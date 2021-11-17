Автобус и легковое авто столкнулись в центре Нур-Султана (видео)

Автобус врезался в легковое авто. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Нур-Султане на дороге столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль – видео с места аварии появилось в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места ДТП распространил Telegram-канал Astanovka98. В пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили, что случай на дороге произошел сегодня, 17 ноября, в 11:45.

Согласно хронологии, 51-летний водитель маршрутного автобуса ехал по улице Ахматовой в сторону Петрова. В попутном направлении двигалась автомашина Hyundai Accent.

Неожиданно водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с легковушкой. Жертв и пострадавших, как отметили в полиции, в результате ДТП не оказалось.

В отношении водителя автобуса возбудили административное производство – ему приписывают нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств (ст. 610 КРКобАП). Материал направят в суд для принятия процессуального решения.

"Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей в связи с погодными условиями быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и правила дорожного движения", – обратились в пресс-службе ДП Нур-Султана к водителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942635-avtobus-i-legkovoe-avto-stolknulis-v-tsentre-nur-sultana-video/