Массовое ДТП с участием 8 машин произошло в Алматы: есть пострадавшие (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Во вторник, 16 ноября, в Алматы случилась массовая авария, участниками которой стали сразу 8 авто. Два человека получили травмы.

Как пишет Sputnik Казахстан, ДТП произошло напротив торгового центра "Адем".

Очевидцы и сами участники аварии рассказали, что по Северному кольцу в Северном направлении двигалась "ГАЗель". Предварительно, рядом с торговым центром водителю грузового авто стало плохо и он потерял сознание.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Неуправляемый автомобиль сначала на скорости заехал на бордюр и врезался в дорожный знак, а после въехал в мусоровоз. Затем "ГАЗель" врезалась во внедорожник Toyota Rav4, который в этот момент разворачивался. От удара внедорожник откинуло на Nissan Mistral.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

После этого автомобиль с потерявшим сознание водителем не остановился. Он выехал на полосу встречного движения, где толкнулся с Toyota Camry, Lexus, Subaru Impreza. Последнее авто, в свою очередь, зацепило Pontiac.

По данным издания, в результате аварии пострадали два человека - водитель "ГАЗели" и девушка-водитель Toyota Rav4. Их госпитализировали с травмами.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942524-massovoe-dtp-s-uchastiem-8-mashin-proizoshlo-v-almaty-est-postradavshie-foto/