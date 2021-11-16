Смертельное ДТП в Павлодарской области: дорожникам грозит срок из-за гололеда

Место происшествия. Фото: instagram.com/kolesa_pavlodara

Авария, в которой погибли два человека, по версии следствия, произошла из-за нечищеной от снега дороги, в результате чего появился гололед. На скользкой трассе водитель "Жигули" не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. По данному факту открыли два уголовных дела, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По факту самого ДТП, в результате которого погибли два человека, полицейские открыли уголовное дело. Искореженные легковушки, одна из которых оказалась разделенной на две части, отправили на штрафстоянку.

Между тем стражами порядка установлено, что своевременно дорогу не очистили от гололеда.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 14 ноября сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия, будучи ответственным за содержание автомобильной дороги, нарушил действующие на транспорте правила (гололедица), что повлекло по неосторожности смерть двух человек", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В полиции уточнили, что открыли еще одно уголовное дело. С учетом двух погибших санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Напомним, жуткая авария на трассе Павлодар-Успенка произошла 14 октября. Водитель "Жигули" вылетел на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Два человека, которым было по 70 лет, скончались на месте. Пострадавшие доставлены в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1942373-smertelnoe-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti-dorozhnikam-grozit-srok-iz-za-gololeda/