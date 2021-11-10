Жесткое ДТП с участием трех авто попало на видео в Алматинской области

Место происшествия. Фото: instagram.com/kris_p_issyk

На Кульджинском тракте произошло жесткое ДТП с участием трех машин. Момент столкновения попал в объектив уличной видеокамеры. Об обстоятельствах аварии рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреcпондент NUR.KZ.

Видео дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах запечатлен момент столкновения двух автомашин, при котором одна из них загорается, другую выкидывает на обочину дороги.

"Жесткое ДТП на Кульджинском тракте возле заправки. Надеемся, что без жертв", - пишет автор поста.

В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что ДТП произошло 9 ноября в Енбекшиказахском районе с участием двух легковых автомобилей и одной "ГАЗели". Пострадавших в аварии госпитализировали в больницу Есика.

"ДТП произошло близ села Ават, на 33 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал. 69-летний водитель Audi 80, пытаясь совершить поворот налево, не пропустил идущую навстречу BMW.

При столкновении последний автомобиль по инерции выбросило за проезжую часть, где машина врезалась в припаркованный "ГАЗ-27072".

В больницу с различными травмами госпитализированы водитель и один пассажир автомашины Audi", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Расследование проводится по ст.345 ч.1 УК РК. Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941564-zhestkoe-dtp-s-uchastiem-treh-avto-popalo-na-video-v-almatinskoy-oblasti/