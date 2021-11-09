Годовалая малышка попала в больницу после аварии в Актюбинской области

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В Актюбинской области годовалая девочка поневоле стала участницей аварии – ребенка увезли в больницу, сообщает МВД РК на своем официальном медиа-портале Polisia.kz.

Произошло ДТП сегодня, 9 ноября, в 00:45 на автодороге местного значения Эмба-Кандыагаш, в пяти километрах от города Эмба.

По данным МВД, в кювет съехал и опрокинулся автомобиль Lada Largus с 33-летним водителем за рулем. В салоне также находилась годовалая малышка, пострадавшую госпитализировали в ОДКБ города Актобе.

Ранее мы писали еще об одном ДТП с участием несовершеннолетнего. В Кызылорде сбили 12-летнего ребенка, водитель скрылся с места аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941387-godovalaya-mylyshka-popala-v-bolnitsu-posle-avarii-v-aktyubinskoy-oblasti/