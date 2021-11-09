Авто перевернулось и загорелось: два человека погибли в ДТП в Актау

Место происшествия. Фото: очевидцы

Водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Актау. Авария произошла поздним вечером 8 ноября. Подробности случившегося озвучили в департаменте полиции Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 8 ноября в 21.49 часов поступил вызов в управление полиции Актау о дорожно-транспортном происшествии между 17 и 18 микрорайонами.

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz не уступил дорогу Toyota Corolla и совершил столкновение.

Место происшествия. Фото: очевидцы

В результате аварии два человека скончались на месте происшествия от полученных травм. Один пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что одно авто после столкновения перевернулось и загорелось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1941228-avto-perevernulos-i-zagorelos-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-v-aktau-video/