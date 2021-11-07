Авто протаранило отбойник на трассе Актау-Жанаозен: есть пострадавшие (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/zhanaozen_online

Накануне, 6 ноября, в Мангистауской области на трассе Актау-Жанаозен случилось серьезное ДТП - легковой автомобиль врезался в отбойник.

Как пишет Lada.kz, ссылаясь на информацию областного департамента полиции, авария случилась в 13.50.

По данным правоохранителей, водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и врезался в барьерное ограждение. Несколько человек получили травмы и были госпитализированы.

Точное число пострадавших не называется.

На водителя составили административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

Машина водворена на штрафстоянку.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940955-avto-protaranilo-otboynik-na-trasse-aktau-zhanaozen-est-postradavshie-video/