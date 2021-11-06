Пострадали семеро: озвучены подробности ДТП с автобусом и троллейбусом в Алматы

Фото с места ДТП. Источник: NUR.KZ

В Департаменте полиции Алматы озвучили подробности аварии с участием пассажирского автобуса и троллейбуса, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали полицейские, сегодня в первой половине дня водитель автобуса марки "YUOTONG", следуя по улице Толе би в восточном направлении на пересечении с проспектом Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки "YUONG MAN", который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.

В результате ДТП различные травмы получили трое пассажиров троллейбуса и двое пассажиров автобуса. Также в больницу с телесными повреждениями госпитализированы оба водителя.

"Материал находится в производстве УП Алмалинского района", - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940898-postradali-semero-ozvucheny-podrobnosti-dtp-s-avtobusom-i-trolleybusom-v-almaty/