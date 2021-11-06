Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы (фото)

Фото с места ДТП. Источник: NUR.KZ

В Алматы посреди дороги столкнулись автобус и троллейбус, передает NUR.KZ.

Авария произошла на перекрестке проспекта Абылай хана и улицы Толе би.

Фото с места ДТП. Источник: NUR.KZ

По словам очевидцев, к месту аварии приехали несколько скорых машин. Однако, сколько именно человек пострадало, пока неизвестно. Также неизвестно, что стало причиной ДТП.

Фото с места ДТП. Источник: NUR.KZ

Корреспондент NUR.KZ обратился за официальным комментарием в ДП Алматы, там обещали предоставить информацию чуть позже.

Фото с места ДТП. Источник: NUR.KZ

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940895-avtobus-i-trolleybus-stolknulis-v-almaty-foto/