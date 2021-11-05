Казахстанцы попали в аварию, снимая видео о плохом состоянии трассы "Атырау-Астрахань"

Поврежденный автомобиль. Фото: instagram.com/plus362kz

31 октября в Атырауской области участники движения "Экспедиция +362" во время поездки из Атырау в Астрахань решили снять видео о состоянии дороги. В итоге это привело к ДТП, передает корреспондент NUR.KZ.

Запись поездки была опубликована на официальной странице "Экспедиции +362" в Instagram.

На видео водитель авто возмутился тем, что участок дороги от села Курмангазы до границы с РФ якобы уже ремонтировали, однако качество дороги остается низким.

"40 километров от Ганюшкино (село Курмангазы - прим. ред.) до границы уже сделали, говорят. Но я водил по этой дороге уже сколько лет, я не знаю, есть и остальная часть трассы, и ее делают уже столько лет, что за это время можно было бы весь пояс Земли асфальтом уложить.

Сейчас они сделали объездную дорогу, однако по ней мы едем, как по минному полю: едешь и выбираешь дорогу. Но и это радует, потому что раньше дорога была настолько плохая", - возмутился мужчина за рулем.

Далее на видео демонстрируется участок трассы, на котором поднялась пыль, сделав видимость нулевой. После этого автомобиль экспедиции снизил скорость до минимума, и в этот момент в них врезалась сзади другая машина.

"Сколько порванных шин, вырванных шаровых опор, лопнувших рычагов в день здесь происходит. Ремонт данного участка начали лет пять назад. Радует, что начали. Но, подозреваем, что при нашей жизни не закончат. Печально", - говорится в описании к посту.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу МИИР за комментарием по данной публикации.

В ведомстве сообщили, что данное происшествие имело место на объездной дороге, которая была устроена для обеспечения проезда транспортных средств на период реконструкции.

"В части факта обеспечения безопасного проезда, включая обеспылевание, в настоящее время проводим проверку, по результатам которой в отношении виновных будут приняты меры", - пообещали в министерстве.

Также в пресс-службе рассказали, что дорога от Атырау до границы с Россией была построена еще в 70-х годах 20 века и предназначалась для транспорта с максимальной нагрузкой на ось в 8 тонн. Ее общая протяженность составляет 277 км.

При этом в МИИР отметили, что интенсивность движения большегрузных транзитных транспортных средств из среднеазиатских республик в последние годы заметно возросла. Это, по их мнению, не могло не повлиять на ухудшение состояния дороги.

"В этой связи мы разработали проектно-сметную документацию на всю протяженность дороги "Атырау-Астрахань". В 2019 году начали реконструкцию первого участка протяженностью 60 км от границы с Российской Федерацией до поселка Ганюшкино", - рассказали в Министерстве.

На остальных 217 км автодороги ремонтные работы были начаты в 2021 году. Согласно условиям договоров, дороги будут сданы в эксплуатацию в 2023 году.

"В настоящее время дорожники ведут отсыпку земляного полотна, устройство слоев дорожной одежды и устанавливают искусственные сооружения. Кроме того, ведется заготовка щебеночного материала из Актюбинской области со средней дальностью возки 600 км, поскольку в регионе практически отсутствует инертный материал. Общая потребность щебня на данный проект составляет 2,5 млн. тонн или 40 тыс. вагонов", - пояснили в МИИР.

До конца текущего года планируется проезд по новому покрытию на 92 км, а на 185 км в ведомстве планируют выполнить в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1940725-kazahstantsy-popali-v-avariyu-snimaya-video-o-plohom-sostoyanii-trassy-atyrau-astrahan/